EDPR reverte prejuízo e regista lucro de 216 milhões em 2025

A EDP Renováveis (EDPR) voltou aos lucros em 2025, com um resultado líquido reportado de 216 milhões de euros, um avanço de 770 milhões face ao prejuízo de 556 milhões registado em 2024.

O resultado líquido recorrente situou‑se nos 330 milhões de euros, um aumento de 50% relativamente a 2024, "suportada pela estratégia de concentração de crescimento em mercados de baixo risco, com destaque para os EUA e Europa".

O conselho de administração vai propor a distribuição de 132 milhões de euros em dividendos de opção flexível (scrip dividend), o equivalente a 0,13 euros por ação.

O EBITDA subiu 27% para 1,9 mil milhões de euros, enquanto as receitas aumentaram 16%, para 2,7 mil milhões de euros.

A empresa refere que o resultado líquido reportado integra um impacto negativo não recorrente de 114 milhões de euros, decorrente, entre outros aspetos, de imparidades na Europa e da "depreciação acelerada" do projeto eólico Meadow Lake IV, em processo de repotenciação nos EUA.

A produção de eletricidade alcançou 40,6 TWh, um crescimento de 11% impulsionado por um aumento de 14% na capacidade instalada média. Apesar disso, os recursos renováveis, sobretudo eólicos, ficaram abaixo da média de longo prazo (5% abaixo no total de 2025 e 9% abaixo no 4.º trimestre).

O preço médio de venda situou‑se nos 53 euros/MWh, uma redução de 10% face a 2024, que a empresa atribui à normalização dos preços na Europa.

O investimento bruto caiu para 2,4 mil milhões de euros, face a 4,1 mil milhões no ano anterior, reflexo do maior foco em mercados de menor risco — com os EUA e a Europa a concentrar 90% dos investimentos.

A dívida líquida terminou o ano em 8,1 mil milhões de euros.

Para 2026, a administração antecipa um EBITDA recorrente de 2,1 mil milhões de euros.