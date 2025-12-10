eDreams ODIGEO cancela nove milhões de ações em cinco meses e anuncia nova tranche de três milhões

A eDreams ODIGEO concluiu o cancelamento de três milhões de ações, totalizando cerca de nove milhões eliminadas nos últimos cinco meses, o equivalente a 7,5% do capital social.A plataforma de subscrição de viagens informou que esta operação é a segunda de três reduções de capital autorizadas na Assembleia Geral de julho de 2025, ficando o Conselho com poderes para executar a última tranche de três milhões de ações. Após estas transações, o capital social situa‑se em 11.862.505,90 euros, representado por 118.625.059 ações com valor nominal de 0,10 euros cada.As reduções realizadas pelo Conselho ainda carecem de registo no Registo Comercial de Madrid e, após a formalização, a empresa atualizará o capital social junto da CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários).A eDO explica que a medida visa aumentar o lucro por ação e devolver valor aos acionistas, apoiada pela geração de fluxos de caixa do seu modelo de subscrição. Em comunicado, o diretor financeiro David Elízaga afirma que "este cancelamento de ações reflete diretamente a poderosa capacidade de geração de caixa do nosso modelo de subscrição Prime". O mesmo responsável acrescenta que "com a execução deste novo lote, cumprimos o mandato das 9 milhões de ações, assinalando mais um passo no nosso plano contínuo de remuneração aos acionistas. Com uma base crescente de 7,7 milhões de membros a impulsionar a nossa solidez financeira, estamos totalmente preparados para manter este ritmo e continuar a otimizar a nossa estrutura de capital a longo prazo", conclui.A empresa reiterou o plano de investimento de 100 milhões de euros em recompras de ações nos próximos dois anos como parte da sua estratégia de gestão de capital..eDreams anuncia investimento que reduz EBITDA de curto prazo para acelerar expansão do Prime\n\n