eDreams vai recorrer da multa de nove milhões da autoridade italiana da Concorrência

A plataforma de viagens 'online' eDreams vai recorrer da decisão da Autoridade Italiana da Concorrência (AGCM), que multou a plataforma em nove milhões de euros por práticas comerciais desleais, informou esta quarta-feira, 4, a empresa numa nota enviada à Lusa.

O regulador italiano multou a eDreams em move milhões de euros, alegando que a “agência de viagens 'online' utilizou estratégias de 'design' enganosas e técnicas manipuladoras, conhecidas como padrões obscuros, para descrever os supostos benefícios da assinatura 'Prime' e pressionar os consumidores a registarem-se e manterem a sua assinatura".

Na sequência desta decisão, numa nota enviada à Lusa, a eDreams informou que rejeita “veementemente a decisão da Autoridade Italiana da Concorrência, que não reflete a oferta atual”.

A empresa referiu que a decisão italiana deturpa os mecanismos de retalho padrão que são comuns a todos os setores, pelo que irá “recorrer imediatamente desta decisão perante os tribunais, para defender” a sua “total conformidade com a legislação italiana e da União Europeia (UE)”.

“Sendo um produto pioneiro global na categoria de subscrição de viagens, o 'Prime' passa por constantes iterações para dar resposta às necessidades dos viajantes, e esta abordagem é comprovada pela adesão recorde dos nossos subscritores italianos, que classificam a sua experiência significativamente melhor do que aqueles que não são membros”, lê-se na informação divulgada.