Efacec adia reunião de obrigacionistas prevista para terça-feira

Essa reunião tinha sido convocada pela Bondholders, representante dos obrigacionistas titulares de obrigações denominadas 'Efacec Fixed Rate Notes 2019-2024', emitidas no dia 23 de julho de 2019. De acordo com a convocatória inicial, os obrigacionistas da Efacec vão deliberar sobre a alteração ou aditamento de alguns pontos dos termos e condições das obrigações, nomeadamente sobre as definições de conclusão, valor final de resgate e data de maturidade.