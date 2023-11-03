Efacec já tem novo conselho de administração

A Efacec já tem um novo conselho de administração. O diretor-geral da Mutares (o fundo que adquiriu a empresa), Christian Klingler, será o novo presidente..A notícia, avançada pelo Eco, dá conta ainda que o novo conselho de administração da empresa de Matosinhos tem na sua composição elementos que transitam do anterior, como Ângelo Ramalho agora administrador delegado, com poderes executivos. E, como vogais, Michael Barroso da Silva, Nuno Filipe Gonçalves da Silva, Fernando José Rabaça Vaz..O novo chairman da Efacec, já está na Mutares desde 2017, depois de ter feito grande parte da sua carreira na EY.