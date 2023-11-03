Efacec. PCP considera que negócio é "tão evidente" que não justifica comissão de inquérito

O secretário-geral do PCP considera que o processo de privatização da Efacec é "tão evidente" que não justifica uma comissão de inquérito e disse temer que o negócio seja "uma antecâmara" do que se quer fazer na TAP."A questão da Efacec é tão evidente, tão evidente, que eu não estou a ver para que é que se vai perder tempo numa comissão de inquérito", afirmou Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas à frente do centro de saúde de Odivelas, em Lisboa..O Chega e a Iniciativa Liberal já anunciaram que vão propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da Efacec, tendo o PSD igualmente admitido avançar com essa proposta caso o Governo não esclareça todos os detalhes do negócio..O dirigente do PCP sublinhou que, na última comissão de inquérito à TAP, discutiu-se "tudo e um par de botas" menos o negócio de privatização, e acrescentou que, se for criada uma comissão sobre a Efacec com o mesmo propósito, não vale a pena "estar a perder tempo".."Há outros entretenimentos que valem mais a pena. Se for para clarificar este crime económico que está em curso, se calhar vale a pena. Mas a questão não é essa: eu acho que é tão evidente e simples que não estou a ver necessidades de grandes investigações", reiterou..Paulo Raimundo reiterou que a privatização da Efacec é um "crime económico e político" e um "filme que já se viu", em que o Governo investe numa empresa - que "está limpa, tem contratos, está regularizada, capitalizada e é das mais importantes a nível mundial no seu setor" - e "dá a um grupo alemão"..O secretário-geral do PCP reforçou que o Governo "investe, limpa e capitaliza a empresa, e depois pega nela e entrega-a de mão beijada a um investidor alemão, que a compra a empresa com o dinheiro da empresa", referindo que é o mesmo tipo de negócio que foi feito na TAP.."É extraordinário. Se eu tivesse 60 milhões de euros, para dar como caução, eu também comprava a empresa. Assim é fácil: com o dinheiro dos outros, é fácil", referiu..Paulo Raimundo disse que a sua maior preocupação é saber se a privatização da Efacec "não é uma antecâmara do negócio que se quer fazer para a TAP".."Mas isso, cá estaremos. Ainda confiamos que é possível combater a privatização da TAP, que é possível parar este estrondoso crime económico, mas vamos lá ver se não é isso que se vai repetir", referiu..O Estado, através da Parpública, vendeu na terça-feira 100% da Efacec ao fundo alemão Mutares..A Efacec, empresa que opera nos setores da energia, engenharia e mobilidade, com cerca de 2.000 trabalhadores, tinha sido nacionalizada em 2020, ficando o Estado a deter 71,73% da empresa..A nacionalização, apresentada como temporária, ocorreu na sequência do arresto judicial de bens da empresária angolana Isabel dos Santos, que detinha a maioria do capital da Efacec..Na terça-feira, o ministro da Economia disse que o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na Efacec, enquanto o fundo Mutares injetará na empresa 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias..O Estado já injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias.