Efacec: PCP quer saber se Comissão Europeia impôs ao Governo privatização

O PCP questionou a Comissão Europeia sobre o papel que desempenhou no processo de privatização da EFACEC, nomeadamente como é que foi aprovada, quais os critérios e se houve imposição por parte de Bruxelas..De acordo com uma pergunta prioritária à Comissão, através do Parlamento Europeu (PE), o eurodeputado comunista João Pimenta Lopes, que pertence ao The Left, considerou que a alienação da EFACEC "ao fundo de investimento alemão Mutares, juntamente com mais 200 milhões de euros que ainda serão investidos pelo Estado", foi feita a "troco de nada".."Segundo o ministro da Economia, António Costa Silva, citado na imprensa, a Comissão Europeia [...], terá sempre estado envolvida nas negociações que terão ditado este desfecho. As notícias em causa referem que a operação foi aprovada pela Comissão, tendo passado no chamado 'teste de mercado'", prosseguiu o eurodeputado..João Pimenta Lopes pediu a Bruxelas "informação detalhada sobre a intervenção que teve neste processo e, em particular, no seu desfecho".."Como se justifica essa intervenção? Que tipo de "aprovação" foi dada a este negócio e de que critérios dependeu a mesma? Procurou a Comissão Europeia impor ao Governo Português esta solução", questionou o também dirigente do PCP..Na ótica dos comunistas, o fundo de investimento Mutares vai receber "de mão beijada" uma das "principais empresas industriais portuguesas, com créditos e garantias, trabalhadores altamente qualificados, capacidade de investigação" e "encomendas com centenas de milhões de euros em carteira".."Trata-se, evidentemente, de uma decisão profundamente lesiva para os interesses nacionais", lamentou..As perguntas prioritárias feitas à Comissão têm de ser respondidas num prazo mais curto do que outras feitas à equipa liderada por Ursula von der Leyen.