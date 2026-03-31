EID reforça sistema e redes de comunicações da Marinha Portuguesa em contrato de 42 milhões

A empresa portuguesa de comunicações de defesa EID vai reforçar o sistema e redes de comunicações integradas da Marinha Portuguesa, num contrato até 2031 avaliado em 42,3 milhões de euros.

O acordo prevê o fornecimento e implementação de “uma solução tecnológica que permitirá a gestão centralizada e o controlo das comunicações internas e externas a bordo de navios da Marinha Portuguesa”.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, 31, a tecnologia será instalada em plataformas navais com “elevada relevância operacional”, incluindo nos novos navios de patrulha oceânica de 3.ª série e os navios reabastecedores.

O acordo tem vigência entre 2026 e 2031 e representa um investimento de 42,3 milhões de euros, sendo financiado através da Lei de Programação Militar.

Os Sistemas e Redes de Comunicação Integradas (SICC) integram todos os subsistemas de comunicações e garantem altos níveis de automação, eficiência e fiabilidade, bem como total conformidade com os requisitos e normas da Nato e da União Europeia (UE).

Citado no documento, o diretor-geral da EID, Martin Bennet, considerou que esta parceria é “um marco muito relevante” para a empresa e “valida a robustez tecnológica” das suas soluções.