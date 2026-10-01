El Corte Inglés compra restantes 25% da Viajes el Corte Inglés e passa a deter 100%

O El Corte Inglés chegou a acordo com a Tool Factory para adquirir uma participação de 25% na sua filial de viagens, a Viajes el Corte Inglés, e assim passar a deter 100% do grupo.

A recompra terá agora de ser aprovada pela Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) e pela autoridade de concorrência portuguesa (Autoridade da Concorrência).

Conforme consta no recente relatório das suas contas anuais, a empresa reservou um montante de 220 milhões de euros para levar a cabo esta operação de compra, prevista no pacto de sócios de fevereiro de 2022, quando foi formalizado o acordo.

O acordo alcançado entre o El Corte Inglés e a Tool Factory abrangia a integração dos negócios de agências de viagens de ambas as empresas, incluindo viagens de férias, viagens de negócios, incentivos, congressos e eventos.

No exercício de 2022, além disso, concedeu um empréstimo à Tool Factory no valor de 24 milhões de euros, com vencimento em 2029.

Uma vez que estava prevista a amortização deste empréstimo no prazo de dez dias a contar da aquisição da sua participação de 25%, procedeu-se à classificação desse empréstimo como de curto prazo.

A Tool Factory centrará a sua atividade no investimento em ativos hoteleiros, cuja gestão é assegurada em conjunto com a SmyHotels.

O segmento de viagens do El Corte Inglés registou um lucro de 37 milhões de euros no seu último ano fiscal, o que representou um aumento de 12,1% em relação aos 33 milhões de euros do exercício anterior.

Este resultado representou 6% do total do grupo, que obteve um lucro de 628 milhões de euros (+22,7%).

No que diz respeito à evolução do negócio, a Viajes El Corte Inglés elevou o seu volume global de receitas para 3.489 milhões de euros, um aumento de 1,16%, enquanto o volume de negócios cresceu 3,1%, atingindo os 2.117 milhões de euros.