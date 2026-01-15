El Corte Inglès prevê investimento de 650 milhões de euros até 2027

O El Corte Inglès prevê investir 650 milhões de euros até 2027, em remodelação de lojas, tecnologia ou logística, anunciou hoje o grupo espanhol, que está presente em Portugal e passou a ser presidido por Cristina Álvarez.Segundo um comunicado do El Corte Inglès, dono de grandes armazéns e supermercados, o grupo é oficialmente presidido a partir desta quinta-feira, 15, por Cristina Álvarez, que substituiu a irmã, Marta Álvarez, no cargo.Marta Álvarez, que presidia o grupo desde 2019, continuará a fazer parte do Conselho de Administração, disse a empresa.Ambas são filhas do ex-presidente do El Corte Ingès Isidoro Álvarez, que morreu em 2019.A nova presidente do grupo espanhol passa hoje também a presidir à Fundação Ramón Areces, que é o maior acionista do El Corte Inglès, detendo cerca de 40% da empresa.No comunicado divulgado hoje, Cristina Álvarez revela que o El Corte Inglès investirá 650 milhões de euros durante o exercício financeiro que começa em 01 de março e termina um ano depois, com vista à execução do plano estratégico da empresa até 2030, que prevê investimentos totais de 3.000 milhões de euros.Os 650 milhões de euros serão investidos na remodelação de lojas, no crescimento em capacidades tecnológicas e na expansão dos negócios, segundo a mesma nota.O El Corte Inglés registou lucros de 224 milhões de euros, um aumento de 10,3%, no primeiro semestre fiscal (01 de março a 31 de agosto), em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados de resultados mais recentes, conhecidos em novembro.A empresa alcançou um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 539 milhões de euros, mais 3,8% do que no mesmo período do ano passado.As receitas globais ascenderam a 8.212 milhões de euros, 2,1% a mais do que no período homólogo.Por áreas, o retalho registou um volume de negócios de 5.665 milhões de euros, um aumento de 1,2% em termos homólogos, destacando-se o "bom desempenho" da moda e beleza, especialmente na marca própria, indicou o grupo.Quanto ao segmento de viagens, obteve um volume de negócios de 1,262 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.A área de seguros do El Corte Inglés cresceu 11,1% em receitas, atingindo 153 milhões de euros, com um lucro líquido de 43 milhões, 22,9% a mais do que no ano anterior.Já a área financeira aumentou as suas receitas em 5,7%, atingindo os 95 milhões, com um lucro líquido de 30 milhões, 21,9% acima do obtido no mesmo período do exercício anterior.Quanto à dívida financeira líquida, esta situa-se em 1.738 milhões de euros.Em termos absolutos, a dívida foi reduzida em 195 milhões de euros desde agosto de 2024..El Corte Inglés regista lucros de 19,5 milhões em Portugal