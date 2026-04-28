Eletricidade dos Açores com volume de negócios recorde de 299 milhões

O volume de negócios da Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA) em 2025 atingiu um máximo histórico com 299 milhões de euros, sendo o resultado líquido de 11 milhões, revelou a elétrica açoriana.

De acordo com a empresa, o resultado líquido da EDA é superior em 1 milhão de euros relativamente ao ano anterior, sendo que as subsidiárias EDA Renováveis, SEGMA e GLOBALEDA contribuíram em 74% para o resultado.

A elétrica açoriana salvaguarda, em nota de imprensa, que, “apesar da evolução positiva do resultado líquido, para a qual a redução dos encargos financeiros em cerca de 3,1 milhões de euros se revelou fundamental, o resultado operacional diminuiu 2,1 milhões de euros, totalizando 22,4 milhões de euros”.

“A deterioração do resultado operacional é ditada por um crescimento significativo dos gastos, sobretudo nos centros produtores, não acompanhado pelos proveitos permitidos pelo Regulador”, segundo a EDA.

O volume de negócios atingiu um máximo histórico de 299 milhões de euros, ou seja, mais 8,9% face ao ano anterior, com as vendas de energia elétrica e a compensação tarifária a registarem os montantes de 138 milhões de euros e 129 milhões de euros, respetivamente.

O ativo e passivo totalizaram 628,9 milhões de euros e 402,7 milhões de euros, respetivamente.

Contudo, o ativo corrente diminuiu 32,3 milhões de euros relativamente a 2024, variação explicada, sobretudo, pela liquidação da dívida acumulada em atraso pelos hospitais da região em cerca de 26 milhões de euros.

Os capitais próprios da EDA ascendem aos 225,8 milhões de euros no final de 2025, sendo que na assembleia-geral de acionistas foi aprovada a distribuição de dividendos de 5,7 milhões de euros, valor mínimo legal, correspondente a 0,408 euros por ação.