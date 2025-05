Elevado custo do crédito põe grandes bancos a lucrar 12 milhões por dia

Estes resultados eram já expectáveis e somam-se a um ano de 2022 em que os bancos em Portugal tiveram o melhor exercício desde a crise de 2007. A principal razão deve-se à subida das taxas de juro. Como sentem há largos meses as famílias e as empresas, o custo do crédito pago à banca sofreu fortes aumentos e os bancos estão a beneficiar da política do Banco Central Europeu. Em simultâneo, não estão a onerar os depósitos na mesma dimensão.

Isso mesmo se comprova com os dados da margem financeira.