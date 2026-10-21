Elon Musk estuda megafusão histórica entre a SpaceX e a Tesla

O empresário Elon Musk sinalizou de forma positiva uma eventual fusão entre as duas principais companhias que lidera. Durante a conferência de apresentação de resultados trimestrais da SpaceX, o líder executivo revelou que tanto a empresa aeroespacial como a Tesla avançaram com a constituição de comissões técnicas independentes para estudar a transação.

Musk classificou o cenário de integração como "uma boa ideia", ressalvando contudo que as negociações ainda se encontram numa fase preliminar e sem moldes financeiros definidos.

Caso o negócio se concretize, a união das marcas dará origem a uma superpotência corporativa avaliada em aproximadamente 3,5 biliões de dólares (cerca de 3,1 biliões de euros).

Esta capitalização bolsista projetada catapultará o novo grupo para o topo do mercado financeiro global, competindo diretamente em dimensão com colossos do setor tecnológico como a Nvidia, Apple, Alphabet e Microsoft.

Fontes citadas pela agência Reuters sublinham que o processo tem o potencial técnico para se fixar como a maior fusão de empresas de sempre em termos de valor monetário.

Na qualidade de fundador e presidente executivo de ambas as organizações, Elon Musk encontra-se formalmente afastado das deliberações diretas dos respetivos comités. O autoafastamento decorre da necessidade de mitigar potenciais conflitos de interesses no processo de negociação.

Em paralelo, o próprio líder empresarial procurou moderar o entusiasmo do mercado, sublinhando que o desfecho das negociações permanece incerto e não deve ser assumido como um dado adquirido.

Apesar da escala inédita da operação proposta, a aproximação operacional entre a SpaceX e a Tesla já conta com antecedentes significativos.

Ambas as tecnológicas têm estreitado a cooperação em domínios críticos como a Inteligência Artificial, engenharia robótica, arquitetura de semicondutores e desenvolvimento de supercomputadores. Um dos reflexos práticos desta partilha é o consórcio Terafab — um projeto conjunto direcionado para a conceção e fabrico de chips avançados de IA, cuja produção em larga escala está calendarizada para arrancar em 2028.

Faturação da SpaceX dispara 161% no terceiro trimestre com ajuda da IA

A divulgação do negócio coincidiu com a apresentação de um balanço financeiro histórico por parte da SpaceX. No terceiro trimestre, a construtora aeroespacial faturou 14,6 mil milhões de dólares (cerca de 12,5 mil milhões de euros), o que representa um disparo de 161% face ao período homólogo anterior.

A empresa reverteu ainda o prejuízo de 1,1 mil milhões de dólares registado no ano passado, fixando agora um lucro líquido de 4,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,8 mil milhões de euros).

O principal motor deste desempenho financeiro residiu na divisão de Inteligência Artificial da companhia, batizada de Super Intelligence. A faturação deste segmento específico atingiu os 7,56 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros) entre julho e setembro, um salto expressivo quando comparado com os 813 milhões de dólares apurados no mesmo trimestre de 2025.

De acordo com o relatório de contas, esta aceleração foi alavancada pela celebração de novos contratos na área da computação em nuvem (cloud) e pela integração estratégica da tecnológica Cursor.

A divisão de conectividade, que integra a rede de satélites Starlink, mantém-se como um dos pilares centrais da faturação da SpaceX, ao gerar 5,25 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros) no trimestre.

Por seu turno, o segmento de engenharia e exploração espacial contribuiu com 1,77 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,5 mil milhões de euros) para as contas da empresa.

Para sustentar este ritmo de crescimento, a tecnológica tem vindo a intensificar os seus investimentos corporativos.

As despesas de capital (Capex) escalaram para os 19,6 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros) no período em análise, sendo que a fatia maioritária — 16,4 mil milhões de dólares (14,6 mil milhões de euros) — foi canalizada especificamente para o desenvolvimento da divisão Super Intelligence.

As metas de Elon Musk continuam ambiciosas, projetando que a faturação anual da SpaceX possa atingir a marca histórica de um bilião de dólares (cerca de 890 mil milhões de euros) até ao encerramento de 2027.

Os indicadores financeiros demonstram que a empresa está a atravessar uma transição estrutural, deixando de estar limitada ao setor aeroespacial e de comunicações para se converter num enorme conglomerado tecnológico fortemente focado em Inteligência Artificial (IA).