Elon Musk lança concorrente à Wikipédia com artigos gerados por IA

A xAI lançou a Grokipedia, que se apresenta como uma alternativa à Wikipédia e que conta com mais de 885 000 artigos gerados pela Inteligência Artificial (IA) do Grok, anunciou Elon Musk na rede social X.A empresa de IA liderada por Elon Musk disponibilizou aos utilizadores este repositório de informação para que qualquer pessoa possa pesquisar informações de forma simples, com o objetivo de partilhar “a verdade”.Disponível a nível global, a Grokipedia apresenta-se como uma interface de pesquisa simples, na qual se pode obter informação a partir de vários artigos, gerados pela IA do Grok.Atualmente, a nova ferramenta conta com 885 279 artigos disponíveis e apresentados apenas com texto, não dispondo de imagem.Conforme detalhado pelo próprio Musk numa publicação na rede social X, esta é a primeira versão da novidade, que será aprimorada nas próximas versões.A Grokipedia foi criada com código aberto, pelo que qualquer utilizador pode utilizar os seus serviços “sem qualquer custo”, como esclareceu Musk.Além disso, os artigos podem ser editados e as alterações efetuadas podem ser visualizadas, embora, por enquanto, essas opções não estejam disponíveis para os utilizadores.Deve ter-se ainda em conta que alguns artigos oferecem conteúdo adaptado da própria plataforma Wikipédia.A este respeito, a porta-voz da Fundação Wikimedia, Lauren Dickinson, citada pela agência Europa Press, esclarece que já foram realizadas “muitas experiências para criar versões alternativas da Wikipédia” e que estas iniciativas “não interferem” com o seu trabalho e missão.“Até a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir”, rematou Dickinson..Elon Musk tornou-se a primeira pessoa do mundo a atingir um património de 500 mil milhões de dólares