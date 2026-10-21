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Elon Musk limita rede de satélites Starshield e paralisa drones militares da Ucrânia

A medida surge num momento de forte tensão diplomática entre Washington e o governo de Volodymyr Zelensky, de acordo com o Wall Street Journal.
Elon Musk limita rede de satélites Starshield e paralisa drones militares da Ucrânia
Foto: CHIP SOMODEVILLA /GETTY IMAGES VIA AFP
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O empresário Elon Musk ordenou a limitação dos serviços da rede de satélites Starshield na Ucrânia, noticiou na terça-feira o Wall Street Journal, após o multimilionário afirmar a última decisão seria de Donald Trump.

Elon Musk decidiu limitar a velocidade de ligação dos equipamentos ucranianos a este sistema, colocado em prática pela sua empresa SpaceX, tornando inutilizáveis alguns drones de Kiev, segundo o diário, que cita responsáveis americanos anónimos e pessoas conhecedoras da situação.

Por sua vez, o ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, assegurou terça-feira que o Pentágono não tinha ordenado qualquer alteração relativa ao Starshield.

"Nada mudou do nosso ponto de vista. Não demos qualquer instrução, nem nada do género", afirmou.

O presidente americano Donald Trump também afirmou na sexta-feira que não tinha pedido qualquer restrição ao Starshield.

"Não fui eu. E não penso que tenha sido Elon", declarou o presidente dos Estados Unidos.

Na semana passada, Kiev informou que a sua capacidade de ligação à rede, que considera crucial para evitar a invasão russa, estava limitada. O anúncio surgiu pouco depois de críticas de Donald Trump à Ucrânia, que o bilionário republicano tinha apelado para deixar de visar as refinarias de petróleo russas.

Elon Musk tinha sugerido que o governo americano era responsável por esta desaceleração.

"Os sistemas Starshield são propriedade e são controlados pelo governo americano. Qualquer limitação de fluxo ou de utilização é decidida pelo exército americano e, em última instância, pelo presidente americano", escreveu o homem mais rico do mundo na rede social X.

A Ucrânia utiliza o Starshield, o serviço satélite da Starlink destinado nomeadamente a uso militar, para as suas comunicações no campo de batalha, os seus ataques de médio alcance contra territórios ocupados pela Rússia e os seus drones intercetores.

Mas, o país utiliza também o sistema civil de satélites Starlink, operado pela mesma SpaceX.

As relações entre Washington e Kiev têm sido novamente tensas nos últimos dias. Donald Trump pediu a substituição de Volodymyr Zelensky, depois de o líder ucraniano ter criticado duramente o acordo surpresa entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o gasóleo.

Elon Musk limita rede de satélites Starshield e paralisa drones militares da Ucrânia
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