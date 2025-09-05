DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Elon Musk quer isolar-se enquanto homem mais rico do mundo com novo plano de prémios da Tesla

Consoante os resultados alcançados, o CEO pode receber quase um bilião de dólares, em ações da Tesla. Para tal, será necessário que os acionistas aprovem as metas e os prémios, no dia 6 de novembro.
Publicado a

A Tesla vai submeter a votação dos acionistas um novo plano de pagamento para Elon Musk. Em causa estão números sem precedentes, que podem ainda estender o papel do CEO, numa altura em que este detém cerca de 13% do capital, ao mesmo tempo que é o homem mais rico do mundo.

A fabricante de carros elétricos deu a conhecer um plano de pagamento dedicado ao empresário. De acordo com os dados divulgados, 12 tranches de ações da Tesla serão destinadas à fortuna de Musk, caso a empresa atinja determinadas metas.

Caso a proposta entre em vigor, o CEO pode receber mais de 423 milhões de títulos, caso todos os objetivos sejam alcançados. Se a empresa atingir uma capitalização de mercado na ordem de dois biliões de dólares (está em 1,09 biliões), Musk desbloqueia a primeira meta. A mais elevada, a este respeito, é de 8,5 biliões de dólares.

A nível operacional, a proposta envolve números como 20 milhões de carros vendidos, 10 milhões de subscrições do serviço de condução autónoma, um milhão de robôs vendidos e outros tantos robotaxis (táxis com piloto automático) em circulação. A estes, somam-se ainda métricas referentes ao EBITDA.

Tudo somado, Musk pode receber até 975 mil milhões de dólares, caso os acionistas aprovem o novo plano de pagamentos.

Noutro âmbito, os acionistas vão também votar se a companhia deve ou não investir na startup de Inteligência Artificial de Musk, a xAI. Esta detém modelos de linguagem e um chatbot, o Grok.

A Assembleia Geral de acionistas está agendada para o dia 6 de Novembro.

