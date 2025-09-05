Elon Musk quer isolar-se enquanto homem mais rico do mundo com novo plano de prémios da Tesla

A Tesla vai submeter a votação dos acionistas um novo plano de pagamento para Elon Musk. Em causa estão números sem precedentes, que podem ainda estender o papel do CEO, numa altura em que este detém cerca de 13% do capital, ao mesmo tempo que é o homem mais rico do mundo.A fabricante de carros elétricos deu a conhecer um plano de pagamento dedicado ao empresário. De acordo com os dados divulgados, 12 tranches de ações da Tesla serão destinadas à fortuna de Musk, caso a empresa atinja determinadas metas. Caso a proposta entre em vigor, o CEO pode receber mais de 423 milhões de títulos, caso todos os objetivos sejam alcançados. Se a empresa atingir uma capitalização de mercado na ordem de dois biliões de dólares (está em 1,09 biliões), Musk desbloqueia a primeira meta. A mais elevada, a este respeito, é de 8,5 biliões de dólares.A nível operacional, a proposta envolve números como 20 milhões de carros vendidos, 10 milhões de subscrições do serviço de condução autónoma, um milhão de robôs vendidos e outros tantos robotaxis (táxis com piloto automático) em circulação. A estes, somam-se ainda métricas referentes ao EBITDA.Tudo somado, Musk pode receber até 975 mil milhões de dólares, caso os acionistas aprovem o novo plano de pagamentos.Noutro âmbito, os acionistas vão também votar se a companhia deve ou não investir na startup de Inteligência Artificial de Musk, a xAI. Esta detém modelos de linguagem e um chatbot, o Grok.A Assembleia Geral de acionistas está agendada para o dia 6 de Novembro..Júri da Florida ordena à Tesla pagar mais de 300 milhões por acidente fatal com Autopilot.Trump acha “ridículo” novo partido de Musk e investidores castigam a Tesla.Ações da Tesla afundam com anúncio de novo partido de Musk