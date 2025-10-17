Embraer assina acordo com grupo indiano para introduzir avião militar na Índia

A empresa brasileira Embraer e o grupo indiano Mahindra assinaram hoje um acordo de cooperação estratégica para introduzir o avião de transporte militar C-390 Millennium, do fabricante sul-americano, no país asiático.O acordo incluiu “a comercialização conjunta, a industrialização e o desenvolvimento da Índia como um centro de operações do C-390 Millennium”, indicou a Embraer em comunicado.Segundo a empresa, a Embraer e a Mahindra vão trabalhar de forma estreita para identificar oportunidades de fabrico local, instalações de montagem, cadeia de fornecimento e atividades de manutenção.“O objetivo a longo prazo é posicionar a Índia como um centro de fabrico e apoio à aeronave C-390 Millennium, atendendo às necessidades do país e da região”, lê-se na mesma nota.O C-390 Millennium é um avião capaz de realizar missões de transporte tático de tropas e veículos, ajuda humanitária, gestão de catástrofes e evacuação aeromédica.O avião de transporte militar C-390 já foi selecionado pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria, Coreia do Sul, República Checa, Suécia, Eslováquia e Lituânia.O presidente executivo da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, afirmou que o acordo com a Mahindra é “um marco significativo” que pretende “entregar uma solução conjunta de transporte militar mais avançada e fiável para a Força Aérea Indiana”.Este acordo coincidiu com uma visita a Nova Deli do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin.No âmbito dessa visita, a Embraer inaugurou um escritório em Nova Deli.O Brasil e a Índia são membros fundadores dos BRICS, grupo de economias emergentes liderado pela China, e ambos foram afetados pela política tarifária do Governo dos Estados Unidos..Embraer inaugura escritório em Lisboa.Embraer mostra como será o transporte de passageiros VIP dentro de 50 anos