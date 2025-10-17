DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Embraer assina acordo com grupo indiano para introduzir avião militar na Índia

O acordo visa estabelecer a Índia como "centro de fabrico e apoio à aeronave C-390 Millennium", informa a empresa brasileira. O avião destina-se ao transporte militar.
A empresa brasileira Embraer e o grupo indiano Mahindra assinaram hoje um acordo de cooperação estratégica para introduzir o avião de transporte militar C-390 Millennium, do fabricante sul-americano, no país asiático.

O acordo incluiu “a comercialização conjunta, a industrialização e o desenvolvimento da Índia como um centro de operações do C-390 Millennium”, indicou a Embraer em comunicado.

Segundo a empresa, a Embraer e a Mahindra vão trabalhar de forma estreita para identificar oportunidades de fabrico local, instalações de montagem, cadeia de fornecimento e atividades de manutenção.

“O objetivo a longo prazo é posicionar a Índia como um centro de fabrico e apoio à aeronave C-390 Millennium, atendendo às necessidades do país e da região”, lê-se na mesma nota.

O C-390 Millennium é um avião capaz de realizar missões de transporte tático de tropas e veículos, ajuda humanitária, gestão de catástrofes e evacuação aeromédica.

O avião de transporte militar C-390 já foi selecionado pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria, Coreia do Sul, República Checa, Suécia, Eslováquia e Lituânia.

O presidente executivo da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, afirmou que o acordo com a Mahindra é “um marco significativo” que pretende “entregar uma solução conjunta de transporte militar mais avançada e fiável para a Força Aérea Indiana”.

Este acordo coincidiu com uma visita a Nova Deli do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin.

No âmbito dessa visita, a Embraer inaugurou um escritório em Nova Deli.

O Brasil e a Índia são membros fundadores dos BRICS, grupo de economias emergentes liderado pela China, e ambos foram afetados pela política tarifária do Governo dos Estados Unidos.

