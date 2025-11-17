Emirates encomenda 65 Boeing 777X no valor de 32 mil milhões

O grupo Emirates, proprietário da maior companhia aérea do Médio Oriente, anunciou esta segunda-feira, 17, a encomenda de 65 aeronaves Boeing 777X no valor de 38 mil milhões de dólares (cerca de 32 mil milhões de euros).As entregas devem começar a partir do segundo trimestre de 2027, no âmbito deste contrato, que também incluiu 130 motores GE9X da General Electric.“É um compromisso de longo prazo que sustenta centenas de milhares de empregos de alto valor acrescentado na indústria transformadora”, comentou o presidente da companhia, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, numa conferência de imprensa.A Emirates, totalmente controlada pelo Governo do Dubai, já era a maior cliente do Boeing 777, com 270 aeronaves do modelo 777X, 10 cargueiros e 35 Boeing 787s encomendados.A companhia conta com 315 aviões de grande porte ou de longo curso da Boeing encomendados, mas lamenta os sucessivos atrasos nas entregas do modelo 777X, que já haviam sido adiadas de 2025 para 2026.“Alguns podem ter dúvidas sobre o grande número de encomendas de aviões da Emirates, mas cada avião encomendado foi cuidadosamente integrado nos planos de crescimento da Emirates”, explicou o responsável da companhia aérea.A Emirates é a companhia aérea mais rentável do mundo, tendo no ano fiscal 2024-2025 obtido um lucro bruto anual 'recorde' pelo terceiro ano consecutivo, atingindo os 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 5,5 mil milhões de euros), um aumento de 18% em relação ao ano anterior.Já a Boeing enfrenta, além dos atrasos nas entregas, preocupações com a segurança e processos judiciais após uma série de acidentes, incluindo o que vitimou 260 pessoas, em junho passado, com um avião da Air India.Os atrasos nas entregas obrigam a Emirates a renovar grande parte da sua frota, incluindo os seus Airbus A380, que já não estão em produção. .Marca Emirates valoriza 17% para 7,7 mil milhões de dólares