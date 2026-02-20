Emissões de títulos de dívida somam 321,5 mil milhões em janeiro

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes somavam 321.500 milhões de euros no final de janeiro, mais 6.300 milhões de euros do que no mês anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 20, pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, para este aumento contribuíram as emissões de títulos de dívida das administrações públicas e do setor financeiro, que excederam as amortizações em 5,6 mil milhões de euros e 0,3 mil milhões de euros, respetivamente.

Por outro lado, as amortizações de títulos de dívida das empresas não financeiras excederam as emissões em 0,3 mil milhões de euros.

"Para o aumento do valor total dos títulos de dívida contribuíram também as valorizações dos títulos emitidos pelas administrações públicas, no montante de 0,4 mil milhões de euros, e juros corridos de 0,3 mil milhões de euros", indicou o BdP.

Segundo o banco central, para os próximos 12 meses estão previstas amortizações de títulos de dívida no valor de 47,2 mil milhões de euros, o equivalente a 14,4% do ‘stock’ de títulos vivos no final de janeiro.

Já o 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes atingiu 77 mil milhões de euros, mais 3,9 mil milhões de euros do que no final do mês anterior, o que representa a valorização mais elevada dos últimos 21 meses.

O BdP divulgou também hoje uma análise estatística sobre a evolução recente da emissão de títulos de dívida ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês), que concluiu que nos últimos cinco anos, o 'stock' de títulos de dívida ESG quadruplicou em Portugal e na área do euro.

Enquanto em dezembro de 2020, o montante de títulos de dívida ESG em Portugal representava 1% do total de títulos emitidos por residentes, totalizando 3,3 mil milhões de euros, em dezembro de 2025, este atingiu 13,6 mil milhões de euros, passando a representar 4,3% do total.