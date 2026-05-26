Empresas

Emprego cai como não caía desde 2021. Indústria transformadora no topo dos números

Portugal passou a ter menos 18,8 mil pessoas ativas no primeiro trimestre. É a queda mais acentuada dos últimos cinco anos. Ainda assim, repete-se o cenário de crescimento homólogo.
A fileira têxtil foi apresentada, a par de outras indústrias tradicionais, como bons exemplos de inovação
A fileira têxtil foi apresentada, a par de outras indústrias tradicionais, como bons exemplos de inovaçãoMiguel Pereira / Global Imagens
Publicado a

O mercado de trabalho português arrancou o ano com a maior quebra dos últimos cinco anos. É que, no primeiro trimestre de 2026, registou-se uma redução de 18,8 mil pessoas face ao período anterior. Ainda assim, regista-se um aumento homólogo de 1,8%.

Os dados fazem parte das conclusões de um estudo realizado pela Randstad Research, que tem por base os resultados do Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE).

É que a população ativa ascendeu a 5,65 milhões de pessoas no primeiro trimestre, o que perfaz uma taxa de atividade de 61,1%, ou seja, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que no quarto trimestre do ano passado, mas mais 0,2 p.p. do que no primeiro.

Uma análise por setores permite perceber que a indústria transformadora é responsável por 15,4% do emprego (818,8 mil empregos) em Portugal. Segue-se a categoria de "comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos", nos 14% (742,3 mil). Olhando aos serviços, os setores da educação e saúde reúnem 18,2%.

Recorde-se que a economia portuguesa registava níveis historicamente altos ao nível do emprego, o que a deixava próxima de uma situação de pleno emprego.

No período em análise, a taxa de desemprego aumentou 0,3 pontos e alcançou 6,1%. Ainda assim, o desemprego jovem contraiu 0,7 p.p. e marcou 19,1%. De entre as pessoas que estão nesta situação, 34,8% completaram unicamente o ensino básico.

A fileira têxtil foi apresentada, a par de outras indústrias tradicionais, como bons exemplos de inovação
INE. Emprego interrompe ciclo de expansão que durava há dois anos
emprego
Mercado de trabalho
População ativa
Diário de Notícias
www.dn.pt