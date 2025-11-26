Empreitadas de obras públicas aumentam 31% para 9,2 mil milhões até outubro

Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até outubro cresceram 56% em número e 31% em valor face ao ano anterior, totalizando 6.620 procedimentos e 9.164 milhões de euros, revelou esta quarta-feira, 26 de novembro, a AICCOPN.O Barómetro das Obras Públicas da associação evidencia que os contratos celebrados por concurso público atingiram 5.859 milhões de euros, impulsionados sobretudo pela adjudicação da Linha de Alta Velocidade Porto–Oiã, no valor de 1.661 milhões de euros. Paralelamente, as empreitadas adjudicadas por ajuste direto ou consulta prévia registaram um aumento mais moderado, de 11% nos primeiros nove meses do ano.No agregado, até final de outubro de 2025 o montante de empreitadas com contratos celebrados e registados no Portal Base situou‑se em 6.885 milhões de euros, um aumento de 76% face aos 3.906 milhões apurados no período homólogo. O relatório da AICCOPN sublinha, assim, uma forte dinâmica no mercado público de construção, onde se destacam grandes contratos que estão a pressionar os indicadores agregados..Concursos de obras públicas crescem 66% e contratos superam seis mil milhões de euros em 2025