Empresa chinesa Anta Sports acorda compra de 29% da alemã Puma por 1,5 mil milhões

A empresa chinesa Anta Sports, especializada em equipamento desportivo, anunciou esta terça-feira, 27, um acordo para adquirir 29,06% da Puma por 1.505 milhões de euros, tornando-se assim no principal acionista da marca alemã.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong – onde está cotada –, a Anta informou que comprará pouco mais de 43 milhões de ações ordinárias da Puma a 35 euros por título, o que representa um prémio próximo de 62% sobre o preço de fecho da empresa alemã na sessão de segunda-feira (21,63 euros).

Às 10:51 (02:51, em Lisboa) de hoje, as ações da Anta na bolsa de Hong Kong subiam 2,03%.

“Espera-se que o grupo [Anta] reforce ainda mais a sua presença e reconhecimento de marca no mercado mundial de artigos desportivos, fortalecendo assim a sua competitividade internacional”, indicou a empresa, sediada na província de Fujian (sudeste da China), no comunicado.

A aquisição desta participação poderá abrir caminho para uma compra total da Puma, indicou a agência Bloomberg, que em novembro passado já tinha informado que a Anta se encontrava entre as companhias que exploravam uma possível aquisição da empresa alemã.

A Anta, o maior fabricante de roupa desportiva da China, tem expandido a sua presença global nos últimos anos através da incorporação no seu portfólio de várias marcas internacionais, entre as quais a Fila (cujos direitos opera na China), a Descente (também na China) e a Jack Wolfskin.