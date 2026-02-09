Empresa chinesa de chips Montage estreia-se na bolsa de Hong Kong com subida de 57%

A empresa chinesa de 'chips' Montage Technology estreou-se esta segunda-feira, 9, na Bolsa de Valores de Hong Kong com uma valorização de 57,2%, juntando-se a outras tecnológicas do setor que protagonizaram fortes subidas nas últimas semanas.

A Montage, que produz 'chips' para centros de dados e aceleradores de inteligência artificial, vendeu quase 66 milhões de ações, arrecadando cerca de 7.043 milhões de dólares de Hong Kong (763 milhões de euros).

Segundo a agência de notícias Bloomberg, o preço da oferta pública inicial (OPI) representou um desconto de 44% face à última cotação da empresa na bolsa de Xangai, onde está listada desde 2019 e cujas ações valem atualmente mais do dobro (+132%) em comparação com há um ano.

A tecnológica estreou-se anteriormente no índice Nasdaq, em Nova Iorque, em 2013, mas abandonou-o meses depois, após ser adquirida por uma empresa estatal chinesa.

Com sede em Xangai, a Montage é, segundo dados da consultora Frost & Sullivan citados no prospeto da empresa, o maior fornecedor mundial por volume de negócios no segmento de 'chips' de interligação de memória, com uma quota de mercado de 36,8%.

A empresa junta-se agora a um número crescente de tecnológicas chinesas ligadas à IA, que protagonizaram estreias em bolsa marcadas por fortes subidas nas últimas semanas, com algumas a multiplicar por oito o seu valor durante o primeiro dia de negociação, tanto em Hong Kong como nos mercados da China continental.

Esta tendência não é vista como casual: os analistas apontam não só o interesse crescente dos investidores no setor da IA, mas também a expectativa de que Pequim reforce o apoio às tecnológicas, depois de declarar a autossuficiência tecnológica como prioridade do próximo plano quinquenal (2026–2030), no contexto da guerra comercial com os Estados Unidos, que expôs a dependência chinesa de terceiros em áreas-chave como os semicondutores.

Os investidores esperam que as empresas tecnológicas chinesas, que continuam atrás das suas rivais norte-americanas em investigação, recursos e inovação, consigam reduzir a diferença em termos de capacidades dos seus modelos e tirem partido de uma vantagem competitiva decisiva: oferecer serviços de IA a custos significativamente mais baixos.