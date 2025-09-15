DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresa de IA de Elon Musk vai despedir centenas de trabalhadores mas promete reforçar equipa

A xAI prepara-se para afastar 500 profissionais e garante que quer multiplicar por dez a equipa que "ensina" o modelo de linguagem de Musk. Para tal, oferece salários até 100 dólares por hora.
A xAI vai despedir pelo menos 500 trabalhadores que juntam informações para treinar o modelo de linguagem que detém. Ainda assim, a empresa deixa a promessa de aumentar aquela equipa em "10 vezes".

Trata-se de uma startup centrada em Inteligência Artificial (IA). É detida por Elon Musk, antigo aliado de Donald Trump e que desenvolveu no passado recente o modelo de linguagem Grok.

A empresa prepara-se para despedir cinco centenas de trabalhadores, de acordo com a informação avançada pelo "Business Insider". Ainda assim, tem uma página de candidaturas.

Através de uma publicação no X, a rede social de Musk, a empresa mostra a intenção de multiplicar por 10 a constituição da equipa que ajuda o chatbot a evoluir. A xAI procura profissionais de várias áreas e oferece contratos part time e a tempo inteiro, com os salários a variarem entre 45 e 100 dólares.

