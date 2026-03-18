Empresa espanhola investe 100 milhões em Chaves e cria 400 postos de trabalho

Uma empresa espanhola fabricante de alumínio vai investir 100 milhões de euros na construção de uma fábrica no concelho de Chaves, onde perspetiva criar 400 postos de trabalho em 2027, anunciou esta quarta-feira, 18, a câmara.

O município do norte do distrito de Vila Real disse, em comunicado, que o investimento da multinacional espanhola Cortizo representa “um dos maiores projetos empresariais alguma vez concretizados no concelho”.

Explicou que a futura fábrica está a ser instalada no Parque Empresarial de Chaves, numa área com cerca de 30 hectares, onde será construído o complexo industrial com cerca de 80 mil metros quadrados dedicado à transformação de alumínio.

A autarquia referiu que a unidade deverá iniciar atividade no final de 2027 e poderá criar entre 400 e 450 postos de trabalho diretos, contribuindo “de forma significativa para a economia local”.

“Este investimento resulta de um trabalho de cooperação institucional entre o município e a empresa, iniciado em 2020, e que ao longo dos últimos anos permitiu reunir as condições necessárias para a concretização do projeto”, acrescentou a câmara liderada pelo socialista Nuno Vaz.

O investimento previsto é de cerca de 100 milhões de euros, tendo o projeto sido classificado como Projeto de Interesse Nacional (PIN), pelo que beneficia de incentivos e mecanismos específicos de apoio.

A Câmara de Chaves adiantou que “a nova fábrica será a mais modernas do grupo, integrando tecnologia avançada e sistemas de produção automatizados, cobrindo todo o ciclo de transformação do alumínio, desde a extrusão até aos acabamentos finais”.

Para além da criação de emprego qualificado, antevê que o “projeto deverá ter um impacto relevante na dinamização do tecido económico local e regional, reforçando a atratividade empresarial do território e incentivando a instalação de novas empresas na região do Alto Tâmega”.

Fundada há mais de cinco décadas na Galiza, a Cortizo dedica-se à produção de sistemas de alumínio e PVC para arquitetura e indústria e tem presença em vários países europeus.