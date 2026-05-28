Empresas afetadas pelo mau tempo têm já 1,6 mil milhões contratados dos apoios à reconstrução

As empresas afetadas pelo mau tempo têm já contratado, ou em contratação, 1.566 milhões de euros de financiamento disponível na banca comercial, 91% do total do montante candidatado nas Linhas de Apoio à Reconstrução, segundo o BPF.

Os números, fornecidos pelo Banco Português de Fomento (BPF) em resposta à agência Lusa, são conhecidos no dia em se assinalam quatro meses desde a passagem da tempestade Kristin, que afetou fortemente empresas e atividades económicas em vários distritos do país, sobretudo da região Centro.

Desde então, o BPF, em articulação com a banca comercial, mobilizou "uma resposta financeira de grande dimensão para apoiar a recuperação da economia portuguesa", considerou à Lusa o presidente da instituição, Gonçalo Regalado.

Os últimos dados do BPF, de sábado, indicam ainda que no total estão em construção 10.827 candidaturas, representando 1.920 milhões de euros de financiamento. Destas, 9.210 candidaturas completas já foram submetidas ao BPF, num montante de 1.886 milhões de euros, encontrando-se ainda em análise 365 candidaturas no valor de 92 milhões de euros.

O financiamento já disponibilizado às empresas materializou-se em 7.992 'packs' contratuais, resultado de uma operação desenvolvida em parceria com a banca comercial, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco, BPI, Crédito Agrícola, Santander Totta, Montepio, Bankinter e Abanca.

As indústrias transformadoras concentram 29% do montante apoiado, seguindo-se o comércio, com 26%, demonstrando o foco do apoio nos setores mais diretamente impactados pelas tempestades. Seguem-se ainda a construção (10%) e a agricultura (9%) como dos setores que mais candidaturas às linhas de Apoio à Reconstrução do BPF submeteram.

As Micro e Pequenas Empresas representam 86% do número total de candidaturas, correspondendo a 49% do montante apoiado, refletindo "a forte adesão das empresas de menor dimensão aos mecanismos de apoio criados para responder à situação de emergência económica", acrescentou o CEO do BPF.

Em termos geográficos, o distrito de Leiria concentra o maior volume de financiamento candidatado, com 882 milhões de euros, seguido de Santarém (342 milhões), Coimbra (232 milhões), Lisboa (158 milhões), Aveiro (138 milhões), Castelo Branco (97 milhões) e Setúbal (18 milhões).

Dentro do distrito de Leiria - o mais afetado - destacam-se os concelhos de Leiria, Pombal, Marinha Grande e Alcobaça.

Ao nível do investimento produtivo, nos concelhos afetados pelo conjunto de tempestades, foram já aprovados 624 milhões de euros de investimento e 270 milhões de euros de subvenções, em 641 projetos apoiados pelo Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), tendo sido adiantados 20 milhões de euros às empresas beneficiárias.

No total, nestas áreas, foram submetidos 2.244 milhões de euros em candidaturas, distribuídos por 1.836 projetos, incluindo 1.351 milhões de euros no âmbito do aviso “Reindustrializar Calamidades”, criado especificamente para apoiar empresas afetadas pelas calamidades ocorridas em janeiro.

O BPF diz que a maioria das candidaturas foi apresentada logo nas semanas seguintes às tempestades, durante fevereiro, mantendo-se, contudo, um fluxo estável de novos pedidos ao longo dos últimos meses.

Só em maio foram submetidos cerca de 100 milhões de euros em novas candidaturas.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.

O Grupo BPF realiza hoje a 3.ª edição do Conversas com Fomento, em Leiria, esperando mobilizar 1.000 empresários, disse Gonçalo Regalado.

O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, têm presença prevista no evento hoje em Leiria.