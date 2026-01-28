Empresas antecipam aumento de 5,1% nas exportações em 2026

As empresas nacionais antecipam um aumento de 5,1% nas exportações este ano, nomeadamente de máquinas e de produtos alimentares e bebidas, de acordo com o inquérito feito pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estas perspetivas representam um acentuar da "trajetória de crescimento observada nos dados do Comércio Internacional de Bens no período acumulado de janeiro a novembro de 2025, em que as exportações cresceram 0,6%", destaca o INE, na nota divulgada hoje.

Entre as categorias de bens, o maior acréscimo é esperado nas exportações de máquinas, outros bens de capital (+12,2%) e de produtos alimentares e bebidas (+8,1%).

É de notar que as expectativas variam entre os vários setores, com alguns a antecipar constrangimentos que "poderão limitar a evolução da sua atividade exportadora", nomeadamente devido às tarifas dos Estados Unidos.

No que diz respeito à dimensão das empresas inquiridas, a expectativa de crescimento mais expressiva foi registada nas empresas de média dimensão, seguindo-se as de maior dimensão.

Este inquérito foi realizado em novembro de 2025, e os resultados "devem ser interpretados como indicativos de tendências", ressalva o INE, numa altura de incerteza associada à evolução do contexto económico internacional.