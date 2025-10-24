Empresas com participação de capital de risco faturam 21,7 mil milhões de euros em 2023

As empresas com entrada de capital de risco movimentaram 21,7 mil milhões de euros em 2023. As faturações superam em 12 vezes a média das empresas nacionais e criam 15 vezes mais postos de trabalho.Os dados surgem entre as conclusões de um estudo realizado pelo ISCTE, a pedido da APCRI – Associação Portuguesa de Capital de Risco. As exportações pesam cada vez mais nos negócios das empresas em questão, indica-se ainda.Em média, as empresas que têm participação de sociedades gestoras de Private Equity e de Venture Capital registam faturações que multiplicam por 12,3 a média das empresas estabelecidas em Portugal. No que diz respeito ao emprego, a diferença é ainda maior, na ordem das 15,1 vezes, já que geram um total de 117 mil postos de trabalho.Simultaneamente, as empresas participadas pagam, em média, 2,2 milhões de euros em IRC, por cada exercício (12 meses). As exportações representam quase metade 49% do volume de negócios , de acordo com o mesmo estudo.Os dados foram revelados em comunicado de imprensa, mas o estudo só vai ser revelado ao público na quarta-feira, dia 29 de outubro..Venture Capital: o maior sinal de atraso da Europa em IA .Compasso para fazer crescer europa tem de ter capital de risco\n\n