DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Empresas com participação de capital de risco faturam 21,7 mil milhões de euros em 2023

As empresas financiadas por sociedades de Private Equity e de Venture Capital faturam 12 vezes mais e criam 15 vezes mais empregos do que a média nacional, de acordo com um estudo do ISCTE.
Empresas com participação de capital de risco faturam 21,7 mil milhões de euros em 2023
Pedro Correia/Global Imagens
Publicado a

As empresas com entrada de capital de risco movimentaram 21,7 mil milhões de euros em 2023. As faturações superam em 12 vezes a média das empresas nacionais e criam 15 vezes mais postos de trabalho.

Os dados surgem entre as conclusões de um estudo realizado pelo ISCTE, a pedido da APCRI – Associação Portuguesa de Capital de Risco. As exportações pesam cada vez mais nos negócios das empresas em questão, indica-se ainda.

Em média, as empresas que têm participação de sociedades gestoras de Private Equity e de Venture Capital registam faturações que multiplicam por 12,3 a média das empresas estabelecidas em Portugal. No que diz respeito ao emprego, a diferença é ainda maior, na ordem das 15,1 vezes, já que geram um total de 117 mil postos de trabalho.

Simultaneamente, as empresas participadas pagam, em média, 2,2 milhões de euros em IRC, por cada exercício (12 meses). As exportações representam quase metade 49% do volume de negócios , de acordo com o mesmo estudo.

Os dados foram revelados em comunicado de imprensa, mas o estudo só vai ser revelado ao público na quarta-feira, dia 29 de outubro.

image-fallback
Venture Capital: o maior sinal de atraso da Europa em IA
image-fallback
Compasso para fazer crescer europa tem de ter capital de risco
Capital de risco
ISCTE
Private equity
Venture Capital - VC

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt