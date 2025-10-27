Empresas da zona euro observam ligeira subida das taxas de juro no 3.º trimestre

As empresas da zona euro observaram uma ligeira subida das taxas de juro dos empréstimos bancários no terceiro trimestre, sobretudo as PME, foi hoje anunciado.O Banco Central Europeu (BCE) informou hoje que as empresas da zona euro relataram um ligeiro aumento líquido nas taxas de juros dos empréstimos bancários (um aumento líquido de 2%, em comparação com -14% no trimestre anterior).Este aumento foi relatado principalmente por pequenas e médias empresas, enquanto um saldo líquido de 3% das grandes empresas relatou uma queda nas taxas de juro.Ao mesmo tempo, uma percentagem líquida de 23% das empresas (em comparação com 16% no trimestre anterior) observou aumentos tanto nos outros custos de financiamento (ou seja, encargos, taxas e comissões) como nos requisitos de garantia (uma percentagem líquida de 16%, em comparação com 11% no segundo trimestre de 2025).As necessidades de empréstimos das empresas da zona euro mantiveram-se, mas a disponibilidade desses créditos bancários diminuiu, pelo que existe uma lacuna de financiamento de empréstimos bancários.As empresas preveem que a disponibilidade de financiamento externo se manterá nos próximos três meses, pelo que as perspetivas são menos otimistas do que no inquérito do segundo trimestre.As empresas da zona euro preveem uma inflação a um ano de 2,5% (2,5% no inquérito anterior).As expectativas de inflação das empresas a três e cinco anos mantêm-se em 3%.O BCE entrevistou 10.225 empresas da zona euro entre 27 de agosto e 03 de outubro de 2025, das quais 93% tinham menos de 250 funcionários..Empresas com participação de capital de risco faturam 21,7 mil milhões de euros em 2023