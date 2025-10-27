Empresas de bebidas espirituosas pedem ao Governo celeridade no acordo entre UE e Mercosul

A Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) pediu ao Governo celeridade na adoção dos procedimentos para a implementação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.A ANEBE esteve a representar Portugal em missões no Brasil, com a spiritsEUROPE e com uma delegação da Comissão Europeia.“A ANEBE apela ao Governo e ao parlamento português para que sejam céleres na adoção dos procedimentos necessários à implementação do acordo, de forma a garantir que possa entrar em funcionamento o mais rapidamente possível e gerar benefícios concretos para as empresas e para a economia nacional”, afirmou, citado em comunicado, o secretário-geral da associação, João Vargas.O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia) foi assinado em dezembro de 2024, após uma negociação que durou 25 anos, mas ainda carece de uma validação final.Este acordo propõe que, de uma forma geral, as barreiras alfandegárias sejam “progressivamente eliminadas”.Nas missões realizadas no Brasil, a ANEBE participou em várias reuniões dedicadas à aceleração deste acordo, além de ter visitado retalhistas e potenciais clientes.Fundada em 2000, a ANEBE diz representar as principais empresas do setor e é membro da spiritsEUROPE – federação europeia da indústria das bebidas espirituosas..Bases legais para ratificação do acordo UE-Mercosul ainda precisam de ser definidas