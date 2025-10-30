Empresas na Alemanha planeiam menos cortes de empregos em outubro

As empresas na Alemanha estão a planear menos cortes de empregos em outubro do que nos meses recentes, refere o barómetro de emprego do Ifo divulgado esta quinta-feira, 30.O barómetro de emprego do Ifo subiu para 93,5 pontos em outubro, contra 92,5 pontos em setembro."No geral, as empresas ainda estão a cortar mais empregos do que a criar novos", diz Klaus Wohlrabe, chefe de Pesquisas do ifo."Apesar de uma ligeira melhoria nas perspetivas económicas, as empresas continuam cautelosas no planeamento de contratação de pessoal".Entre os prestadores de serviços, o índice aumentou significativamente e os prestadores de serviços de TI, em particular, estão a procurar aumentar novamente o número de funcionários.Consultores jurídicos e fiscais também estão à procura de mais funcionários.No entanto, estão a ser cortados postos de trabalho na indústria publicitária e na indústria transformadora o barómetro caiu consideravelmente.Quase todos os setores querem reduzir o número de funcionários. As empresas de comércio também continuam a cortar empregos. Atualmente, há pouco movimento na indústria da construção, com a previsão de o número de empregados permanecer constante. .Taxa de desemprego da zona euro estabiliza em 6,3% em setembro e Portugal fica abaixo\n\n