Empresas portuguesas criaram mais valor em 2024 e reforçaram solvência, diz Iberinform

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) das empresas subiu para 120,3 mil milhões de euros (+8,9% face a 2023 e +29,3% desde 2019), representando 47,8% da oferta interna. A contribuição das empresas para o PIB e o aumento da oferta interna (69,5% do total) refletem uma recuperação sustentada da produção e do investimento nacionais.As exportações mantiveram-se relevantes (31,8% da procura), com os serviços a ganhar peso — impulsionados por turismo, construção e tecnologia — e o saldo externo de bens e serviços a melhorar para 1,3%. A Formação Bruta de Capital fixou‑se em 14,2%, apontando para dinamismo do investimento, sobretudo na construção habitacional.Nos rácios financeiros, verificou‑se uma melhoria clara: margem bruta negocial de 49,2%, rendibilidade líquida (EBIT) de 8,2% e geração de caixa equivalente a 16% do negócio. A autonomia financeira subiu para 46,9% e o endividamento remunerado caiu para 24,6%, enquanto o prazo médio de pagamentos reduziu‑se para 62 dias e o tempo crítico de rutura de tesouraria aumentou para quase três meses, sinalizando menor exposição a riscos de liquidez.Analisando por setores, a Construção manteve forte crescimento, suportada pela procura habitacional. Indústria e Floresta foram os que mais valor criaram (26,7 mil milhões de euros) e mostram risco económico e financeiro reduzido. Comércio, Transportes e Alojamento consolidaram a recuperação e as Atividades Financeiras e de Seguros beneficiaram do contexto de taxas de juro e da retoma dos serviços financeiros.A Iberinform conclui que o tecido empresarial português está mais equilibrado e capaz de autofinanciamento, com níveis históricos de liquidez e maior maturidade estratégica, reforçando o papel das empresas no investimento, inovação e competitividade do país..Insolvências atingem mais de 1.700 empresas e aumentam 3,2% até outubro