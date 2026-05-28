Empresas portuguesas destacadas no FT pelo corte nas emissões. EDP no top-20

A redução de emissões carbónicas é uma das tendências das empresas europeias, nos últimos anos. Entre os líderes nesta matéria há várias empresas portuguesas, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, 28 de maio.

As conclusões são da sexta edição do Europe’s Climate Leaders, realizado pelo "Financial Times" com recurso a dados da plataforma Statista. Estes colocam uma empresa portuguesa nas 20 que lideram a Europa, nesta matéria.

É o caso da EDP, à qual é atribuído um "score" de 81.0 pontos, pelo que fica na 21ª posição do ranking (em igualdade com duas empresas estrangeiras). Em causa está uma redução de 88,9% nas emissões de gases com efeito de estufa, entre 2019 e 2024. Este último é um dos fatores levados em consideração na análise.

Mais abaixo ficou a REN, com 78.8 pontos e uma redução de 59,7%, no mesmo período. Seguem-se a NOS (74.6 pontos, 52,7%), a Caixa Geral de Depósitos (70.3 pontos, 67%), Novobanco (65.7 pontos, 48,7%), CTT (64.8 pontos, 24,6%), Altri (60.3 pontos, 23,7%) e Corticeira Amorim (60.1 pontos, 53%).

Com menor impacto surgem a The Navigator Company (56.7 pontos, 13,6%), Sonae (47.8 pontos, 14,9%), Toyota (47.2 pontos, 24,4%).

A liderança do ranking cabe à energética finlandesa Fortum, com um score de 96.2 pontos e uma redução de 92,8% nas emissões, entre 2019 e 2024. Segue-se a irlandesa Accenture (96.1 pontos, 91,7%), ao passo que a francesa Dassault Systèmes completa o pódio (87.6 pontos, 79,7%).