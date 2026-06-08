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Empresas portuguesas presentes no Web Summit Rio são 27 e captaram investimento superior a 20 milhões

A delegação nacional, apoiada pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, estará presente no evento no Rio de Janeiro com um 'stand' conjunto entre esta segunda-feira e 11 de junho.
Empresas portuguesas presentes no Web Summit Rio são 27 e captaram investimento superior a 20 milhões
Gerardo Santos
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A Web Summit Rio, que arranca esta segunda-feira e termina a 11 de junho, conta com a participação de 27 startups portuguesas — que empregam 269 pessoas e captaram mais de 20 milhões em investimento —, revelou a Startup Portugal em comunicado.

A delegação nacional, apoiada pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, estará presente no evento no Rio de Janeiro com um 'stand' conjunto.

As empresas selecionadas operam em setores como inteligência artificial (IA), machine learning, tecnologia da saúde e defesa.

Esta deslocação integra o programa Business Abroad, que apoia a presença de startups portuguesas em grandes eventos tecnológicos internacionais, bem como os programas de internacionalização da Unicorn Factory Lisboa.

"A Web Summit Rio é uma plataforma estratégica para startups portuguesas que procuram escalar o seu negócio e acelerar a expansão internacional", afirmou, citado no documento, Miguel d'Aguiar, diretor executivo da Startup Portugal.

Gil Azevedo, diretor‑executivo da Unicorn Factory Lisboa, acrescentou na mesma nota que o mercado brasileiro continua a ser uma prioridade por dimensão, dinamismo e proximidade cultural, fatores que favorecem investimento e crescimento.

A delegação reúne empresas sediadas em cidades como Lisboa, Funchal, Aveiro e Mirandela.

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