Empresas portuguesas recebem 973 milhões em apoios até ao fim do mês

O Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) vai apoiar com 973 milhões de euros os investimentos das empresas, num processo que ficará concluído até ao final de março, disse esta terça-feira, 10 de maio, o ministro da Economia.

"Com uma dotação inicial de 300 milhões de euros, aquando do lançamento das três linhas principais, foram recebidas 5.216 candidaturas, representando um investimento de 3,2 mil milhões a nível nacional, incluindo Regiões Autónomas", avançou Manuel Castro Almeira, numa intervenção no Fórum Banca 2026, organizado pelo Jornal Económico em Lisboa.

O ministro da Economia explicou que estes 3,2 mil milhões de investimento beneficiarão de apoio de fundos europeus não reembolsáveis, no montante de 973 milhões de euros.

"Até ao final do corrente mês de março, este processo ficará concluído", assegurou, apontando que foram colocados em concurso 300 milhões, mas, "face à procura e à qualidade dos projetos", vão apoiar com 973 milhões os investimentos das empresas.

Às três linhas principais, acresce um novo aviso chamado "Reindustrializar: Calamidade e Contingência", para apoiar as regiões afetadas pelas tempestades, inundações, cheias ou outros danos de elevado impacto estrutural, a aberto no passado dia 27 de fevereiro.

O IFIC é um programa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) gerido pelo Banco Português de Fomento para financiar projetos de inovação, digitalização, reindustrialização e transição ecológica.