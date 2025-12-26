DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresários alertam para quebra do turismo nos Açores e defendem reforço da promoção

Turismo nos Açores regista quebras no "número de hóspedes e de dormidas, divergindo pela negativa em relação ao que se verifica no país e, muito em especial, na Madeira", aponta a direção da CCIA.
Marina de Ponta Delgada, AçoresPedro Granadeiro/Global Imagens
A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) alertou hoje para as “quebras” no turismo na região, em contraste com a tendência nacional e com os resultados positivos da Madeira, defendendo um reforço urgente do investimento em promoção externa.

“A situação atual do turismo nos Açores não é positiva, uma vez que vem registando quebras a nível do número de hóspedes e de dormidas, divergindo pela negativa em relação ao que se verifica no país e, muito em especial, na Madeira”, aponta a direção da CCIA.

Em comunicado enviado à agência Lusa, na sequência da recente assembleia geral, a associação empresarial manifesta “profunda preocupação e discordância” relativamente à “continuada insuficiência de recursos financeiros” atribuídos à VizitAzores, entidade responsável pela promoção externa do turismo regional, situação que, segundo a Câmara do Comércio, volta a verificar-se no orçamento previsto para 2026, mantendo-se ainda “a incerteza quanto à sua efetiva concretização”.

A CCIA sustenta que o investimento dos Açores em matéria de promoção “é substancialmente inferior ao que a Madeira vem executando ao longo dos anos, mesmo sendo um destino consolidado”.

Para a estrutura empresarial, os resultados “muito positivos” alcançados pela Madeira demonstram os efeitos de um investimento sustentado, aliado a uma estratégia "consistente, políticas públicas continuadas" e "uma gestão profissional e eficiente".

A direção da CCIA defende que o atual contexto exigia "uma outra visão, eficiência e meios financeiros mais volumosos" para o setor do turismo nos Açores, compatíveis com o seu retorno para a economia e com o peso que representa no Produto Interno Bruto (PIB) da região.

A associação alerta ainda para um conjunto de fatores de incerteza que podem agravar a situação do setor, nomeadamente "o anunciado fim da operação da Ryanair" na região, o impacto dessa decisão na economia regional, "a incerteza" em torno da privatização da Azores Airlines e o futuro das ligações da TAP aos Açores no cenário de privatização da companhia aérea.

A direção da CCIA realça a relevância do turismo na economia regional, com "impacto em muitas atividades económicas", e o seu papel "cada vez mais relevante para o desenvolvimento regional, para o emprego e para as finanças públicas regionais".

"O sucesso do turismo nos Açores necessita de uma atenção especial, de visão pública estratégica, de meios financeiros adequados e concretos e ainda de maior conjugação e concertação entre entidades públicas e os agentes económicos", considera a associação empresarial.

