Empresários da Terceira acusam SATA de discriminar a ilha no reforço de ligações no Natal

A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) acusou esta sexta-feira, 21, a SATA de discriminar a ilha Terceira no reforço de ligações aéreas no Natal, apelando à intervenção da secretária regional da Mobilidade."A CCIAH solicita à senhora secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, que intervenha no sentido de corrigir esta situação e assegure, com urgência, a reposição do princípio de equidade na distribuição das ligações aéreas entre todas as ilhas", avançou a associação empresarial, em comunicado.O Grupo SATA anunciou no dia 13 de novembro que as companhias aéreas Azores Airlines e SATA Air Açores iriam reforçar a operação na época de Natal e Ano Novo, com mais 5.000 lugares nas rotas com destino aos Açores e 3.500 lugares nas ligações interilhas."Este reforço contempla as ligações entre o continente português (Porto e Lisboa) e o arquipélago dos Açores (Ponta Delgada, Santa Maria, Faial e Pico) e entre os arquipélagos da Madeira e dos Açores, entre 08 de dezembro e 04 de janeiro, com maior incidência entre 20 de dezembro e 04 de janeiro", adiantou a SATA, numa nota de imprensa.A associação que representa os empresários das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa manifestou hoje a sua "profunda indignação" com o facto de o reforço da operação nesta quadra excluir as ligações à Terceira, a única das cinco ilhas com ligações ao exterior do arquipélago que não tem um aumento de lugares disponíveis."Não existe qualquer justificação operacional, económica ou estratégica para esta decisão, que penaliza a segunda maior economia dos Açores e compromete a mobilidade das famílias e das empresas", afirmou, em comunicado.A CCIAH acusa a SATA de "promover o divisionismo dentro da região, tratando de forma desigual cidadãos que devem ter os mesmos direitos de mobilidade, independentemente da ilha onde residem"."Os empresários da ilha Terceira têm realizado, nos últimos anos, um investimento significativo no desenvolvimento turístico, cumprindo plenamente a sua parte na afirmação da ilha como destino credível e competitivo. Não pode ser uma companhia pública, como a SATA, a limitar esse esforço, destruindo valor e travando o crescimento económico que a iniciativa privada tem promovido com determinação", frisou.A associação empresarial alega que tem havido uma "centralização dos voos na ilha de São Miguel", promovida pela atual administração da SATA, que, além de penalizar as restantes ilhas, "representa um acréscimo claro nos custos operacionais da própria companhia e dificulta a mobilidade de todos os açorianos, criando um modelo de transportes desequilibrado e ineficiente"."Torna-se cada vez mais difícil não concluir que existe, por parte da companhia, uma postura que transmite a clara impressão de um orgulho mal-entendido e de uma vontade persistente em prejudicar especificamente a ilha Terceira", apontou. "O sentimento generalizado entre empresários, instituições e cidadãos é o de que a Terceira tem sido alvo de uma atuação discriminatória e repetida, incompatível com a missão pública, regional e integradora que a SATA está obrigada a cumprir", acrescentou.