Empresários portugueses juntam-se em Viseu para discutir competitividade e investimento

Empresários portugueses vão juntar-se no Museu do Caramulo para discutir o tema “O Poder da Inovação”. Competitividade e investimento serão matérias centrais, ao passo que o encerramento cabe a António Leitão Amaro.

O Museu do Caramulo (sito na vila com o mesmo nome, no distrito de Viseu) e a Associação Empresarial da Região Viseu (AIRV) organizam a conferência, a ter lugar na sexta-feira, 24 de abril. Está marcada para as 10h30, no Caramulo Experience Center, e conta com o apoio do Diário de Notícias (DN) e Dinheiro Vivo (DV).

Dispõe ainda do apoio da Câmara Municipal de Tondela e parcerias com a Águas do Caramulo, do produtor vinícola Ribeiro Santo e da empresa alimentar Nutriva.

São oradores Paulo Pereira da Silva, presidente da Renova, Cristina Vaz Tomé, que desempenha os cargos de presidente e CEO do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. e ainda Luís Abrantes, presidente da Movecha. A moderação fica a cargo de João Cotta, presidente da Direção da AIRV.

Acresce que o encerramento será feito por António Leitão Amaro, ministro da Presidência. Antes ainda, a abertura da conferência cabe a Salvador Patrício Gouveia, presidente da Administração do Museu do Caramulo e Carla Antunes Borges, presidente da Câmara Municipal de Tondela.

Na agenda estão os desafios e oportunidades que se colocam às empresas portuguesas no presente e o que se antecipa para o futuro. A competitividade, atracção de investimento e o papel da inovação enquanto motor de crescimento sustentável são temas sobre os quais os empresários se vão debruçar.