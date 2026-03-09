Energia e bens intermédios arrastam recuo de 1,5% na indústria

O Instituto Nacional de Estatística revela esta segunda-feira, 9, que o índice de volume de negócios na indústria passou de uma subida homóloga de 2,3% em dezembro para uma queda de 1,5% em janeiro.

A redução deveu‑se sobretudo ao mercado externo, uma vez que as vendas para o estrangeiro caíram 3%, o que retirou 1,1 pontos percentuais ao desempenho agregado. O mercado interno também contribuiu negativamente, com vendas a descerem 0,6% e um impacto de -0,4 p.p. no índice total.

Por sectores, a energia foi o principal vetor da queda, registando uma redução de 6,6% que correspondeu a -1,4 p.p., influenciada pela menor produção de produtos petrolíferos.

Os bens intermédios passaram de +2,8% em dezembro para -2,5% em janeiro, penalizando o índice em -0,8 p.p.

Já os bens de consumo e os bens de investimento desaceleraram para variações de 1,3% e 2,2%, respetivamente, contribuindo conjuntamente com 0,8 p.p.

Em termos homólogos, o emprego diminuiu 0,3% em janeiro (contra variação nula em dezembro), enquanto as remunerações cresceram 3,9% (4,7% em dezembro).