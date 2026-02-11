Energética Siemens regista lucro de 677 milhões entre outubro e dezembro de 2025

A empresa alemã de tecnologia energética Siemens Energy obteve no primeiro trimestre do seu atual exercício um lucro líquido de 677 milhões de euros, mais 241,9% do que no ano anterior, informou esta quarta-feira, 11, a empresa.

A Siemens Energy reportou que as receitas melhoraram no primeiro trimestre do seu atual exercício, que começou em outubro do ano passado, para 9.675 milhões de euros (+8,2% em relação ao ano anterior).

Neste período, o lucro operacional subiu para 962 milhões de euros (+183,8%) porque todas as suas divisões melhoraram ou mantiveram o resultado.

“Tivemos um início muito forte do ano financeiro. A procura sustentada nos nossos negócios de turbinas a gás e tecnologias de rede contribui significativamente para o resultado geral”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Siemens Energy, Christian Bruch.

Entre outubro e dezembro, a divisão eólica da empresa, Gamesa, reduziu o prejuízo operacional para 233 milhões de euros, face aos prejuízos de 450 milhões de euros um ano antes.

Os resultados podem ser justificados, segundo a Siemens Energy, pelo aumento da procura de energia, de níveis mais elevados de eletrificação, da digitalização da indústria e do aumento da quota das energias renováveis.

Além disso, o forte crescimento dos centros de dados contribui para a melhoria dos seus resultados, aumentando os investimentos em infraestrutura de redes, capacidade de geração e tecnologias mais eficientes para garantir o fornecimento de energia confiável e sustentável, destacou a empresa.

Para o exercício de 2026, a Siemens Energy prevê que “as tendências favoráveis atuais no setor de energia continuem”.

A Siemens Energy estima um lucro líquido entre 3.000 e 4.000 milhões de euros em 2026, previsões que não incluem os encargos relacionados com questões legais e regulatórias futuras.