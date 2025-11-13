Enhanced Fertility é a startup mais promissora da Web Summit e ganha 15 mil euros

A Enhanced Fertility foi anunciada, esta quinta-feira, 13, como vencedora do programa Road 2 Web Summit 2025 e recebeu um prémio de 15 mil euros durante a Web Summit. A startup, do setor da saúde, destaca‑se pela capacidade de acelerar testes, diagnóstico e início de tratamentos de fertilidade suportados por dados.Já a Teemy, na área da hotelaria, foi premiada como a startup com melhor performance no bootcamp de Lisboa e Porto e durante a Web Summit, recebendo um cheque de cinco mil euros. Os dois prémios, num total de 20 mil euros, foram apoiados pela Galp.O Road 2 Web Summit 2025 selecionou 115 startups de todo o país, com presença de fundadores internacionais, representando áreas como tecnologia, saúde, recursos humanos, finanças e sustentabilidade. As empresas participantes já reuniram mais de 40 milhões de euros em investimento acumulado.Maria Ana Encarnação, Startup Manager na Web Summit, afirma que "o grupo de startups que integra o Road 2 Web Summit deste ano é excecional, com empresas empenhadas em resolver desafios reais em áreas tão diversas como a saúde, a inclusão social, e o acesso a capital". Para a responsável, também "é muito bom ver ideias inovadores de todo o país, com projetos de Coimbra, Braga, Leiria, Guimarães, Covilhã e muitas outras cidades. É mesmo fantástico tê‑las no Web Summit a conectarem‑se com fundadores, investidores e líderes que estão a moldar o futuro", salienta. Quanto a Ana Casaca, Global Director of Innovation da Galp, diz que "o Road 2 Web Summit demonstrou, uma vez mais, a qualidade do talento português e a ambição crescente do nosso ecossistema. A Galp orgulha‑se de se associar, mais uma vez, a esta iniciativa e de apoiar startups na transformação deste potencial em impacto real e no reforço da competitividade do país", acrescenta.Por fim, Miguel Aguiar, Diretor Executivo da Startup Portugal, é da opinião que "o nosso ecossistema está a crescer em escala, talento e visibilidade internacional, consolidando‑se como um dos mais vibrantes e inovadores da Europa. Mais de mil startups passaram pelo programa desde 2016, e todas deixaram uma marca no ecossistema"..CEO da Web Summit diz que traz talento e ministro garante infraestrutura