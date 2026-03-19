Entidades não bancárias com 14% do ativo do setor financeiro em 2025

As entidades não bancárias somavam ativos de 135.868 milhões de euros no final de 2025, o valor mais baixo no final de um ano desde 2019, e equivalente a 14% do setor financeiro português, anunciou esta quinta-feira, 19, o BdP.

Em termos homólogos, representou uma diminuição de 2.174 milhões de euros face ao final de 2024 e o valor mais baixo num final do ano desde os 136.837 milhões de euros registados no último trimestre de 2019, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Em termos subsetoriais, o total do ativo das instituições financeiras cativas e prestamistas diminuiu cerca de 5.700 milhões de euros, “sobretudo devido à saída líquida de entidades do setor (menos 9.000 milhões de euros)”. Por outro lado, o ativo dos outros intermediários financeiros cresceu na ordem dos 3.300 milhões de euros e o dos auxiliares financeiros perto de 200 milhões de euros.

A subida do ativo dos outros intermediários financeiros foi atribuída pelo banco central ao efeito do subsetor dos veículos de titularização de crédito, cujo ativo subiu perto de 2.500 milhões de euros.

“Esta evolução foi influenciada pela subida dos empréstimos titularizados mantidos em carteira (+2,6 mil milhões de euros), que recuperaram do mínimo histórico registado no final de 2024, atingindo 17,5 mil milhões de euros no final de 2025”, explica o BdP.

No final de 2025, o setor dos outros intermediários financeiros, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas (OIFAF) representava 88% do total de entidades financeiras.

No fim do ano passado, 58% das entidades dos OIFAF eram auxiliares financeiros, 37% instituições financeiras cativas e prestamistas e 5% representavam outros intermediários financeiros.

Já no que diz respeito ao peso total do ativo, “a distribuição altera-se significativamente”, com as instituições financeiras cativas e prestamistas a representarem 73% do total do ativo, os outros intermediários financeiros 21% e os auxiliares financeiros 6%.

O banco central sublinha que, embora não estejam autorizadas a captar depósitos ou equiparados, as instituições financeiras não monetárias “desempenham um papel relevante na economia”, ao canalizarem recursos entre agentes económicos com capacidade de financiamento e agentes com necessidade de financiamento.

O BdP refere ainda que no final de 2025, o setor bancário português - composto pelos bancos residentes em Portugal e pelo banco central - representava 72% do total do ativo do setor financeiro, ainda que integrasse 1% do total de entidades.