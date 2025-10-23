Entrada da Digi sem impacto de "fuga de clientes dramática" na Vodafone Portugal, diz o CEO

O presidente executivo (CEO) da Vodafone Portugal afirmou hoje que a entrada da Digi no mercado português não está a ter um impacto de fuga de clientes dramática, sublinhando que a operadora não quer concorrer em preço."Não posso dizer que o impacto que o novo entrante esteja a ter na Vodafone seja um impacto de fuga de clientes dramática", disse Luís Lopes, num encontro com jornalistas na sede da operadora no Parque das Nações, em Lisboa, a propósito da celebração dos 33 anos da empresa."Nós não queremos concorrer em preço, nós queremos concorrer em oferecer o que se chama 'value for money'", prosseguiu.Admitiu que há um segmento do consumidor português que só quer preço, mas "a maior parte dos portugueses e das empresas querem 'value for money', querem ter qualidade a um bom preço, é uma coisa diferente", salientou."Estou convencido, que essa é a principal razão quando um entrante entra no mercado e pratica preços, em alguns casos, 80% mais baratos do que são praticados pelo operador, aquilo que se esperaria, se as pessoas só quiserem preço, é: 'isto deve ser uma sangria completa de clientes'", referiu, mas tal não aconteceu.A Vodafone "tem hoje o número de clientes que tinha quando a Digi entrou", acrescentou."Obviamente que perdemos clientes para a Digi e obviamente também ganhámos alguns clientes neste espaço de tempo", sublinhou Luís Lopes, reiterando que a marca e a essência da empresa Vodafone "não concorrem em preço", mas "em qualidade e em oferecer o melhor preço para a qualidade que presta".A Vodafone "é maior nos países onde a Vodafone opera diretamente, na Europa os maiores países que nós temos onde operamos diretamente é a Alemanha, a Inglaterra, a Turquia, e a seguir é Portugal", referiu ainda o CEO..Mário Vaz vai liderar Vodafone Espanha. Luís Lopes é o novo CEO da Vodafone Portugal.Luís Lopes entra na Vodafone internacional em fevereiro