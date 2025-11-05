Entrada da família Berlusconi no grupo Impresa estará limitada a 33% do capital social

A Impresa está a negociar, com o grupo italiano MFE, uma participação de até 33% do capital. As negociações estão agora a ser dedicadas aos "termos finais".Em comunicado à CMVM, o grupo dono da SIC e do Expresso salienta que, por enquanto, não existe "qualquer acordo vinculativo entre as partes". Caso tal aconteça, a subscrição por parte do grupo MFE será referente a uma "participação minoritária, não superior a 33% do capital social" da Impresa.O grupo MFE foi fundado por Silvio Berlusconi e pertence hoje à família. Em atualização.Herdeiros de Balsemão dividem participação na 'holding' que detém maioria da Impresa.CMVM suspende negociação das ações da Impresa, dona da SIC e do Expresso.Impresa: ações duplicam em dois dias com possibilidade de família Berlusconi entrar no capital