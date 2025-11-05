DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Entrada da família Berlusconi no grupo Impresa estará limitada a 33% do capital social

Estão em curso negociações entre o grupo Impresa e o grupo italiano MFE, que visa adquirir uma participação minoritária na dona da SIC e do Expresso. A informação foi comunicada à CMVM.
A Impresa está a negociar, com o grupo italiano MFE, uma participação de até 33% do capital. As negociações estão agora a ser dedicadas aos "termos finais".

Em comunicado à CMVM, o grupo dono da SIC e do Expresso salienta que, por enquanto, não existe "qualquer acordo vinculativo entre as partes". Caso tal aconteça, a subscrição por parte do grupo MFE será referente a uma "participação minoritária, não superior a 33% do capital social" da Impresa.

O grupo MFE foi fundado por Silvio Berlusconi e pertence hoje à família.

Em atualização

Comunicação Social
SIC
Expresso
Impresa
meios de comunicação
grupo italiano MFE

