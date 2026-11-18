Se, em Portugal, "prejudicamos a escala, a capitalização e o crescimento, ficamos surpreendidos por sermos um país predominantemente de microempresas com baixo valor acrescentado e baixos salários?" A questão é colocada por Pedro Brinca, doutorado em economia e docente na Nova SBE, em conversa com jornalistas.

Em causa está o estudo "Portugal Exportador: caminhos para o crescimento – Raio-X aos 20 maiores grupos exportadores em Portugal", que resulta de uma colaboração entre a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a NovaSBE.

Entre as principais conclusões estão as ideias de que as grandes empresas são as que “pagam melhores salários” e “puxam pela nossa economia”, diz Armandino Monteiro, presidente da CIP. Num contexto em que 44% do emprego em Portugal diz respeito a microempresas, que só criam 20% do valor acrescentado, os investigadores alertam que há muito a fazer para que o poder de compra das famílias portuguesas volte a aumentar.

Os dados recolhidos põem Portugal acima da média das economias europeias, mas com falta de escala. Falamos de um crescimento de 84% nas exportações entre 2012 e 2024 (últimos dados), nas 20 maiores exportadoras. O mesmo indicador subiu 74% no total da economia portuguesa. No que respeita ao emprego, a diferença é maior: 45% contra 21%.

No que respeita a produtividade, os 20 maiores grupos em Portugal bateram em 11% a mediana das 26 economias da OCDE para as quais os investigadores encontraram dados. O cálculo resulta da soma do Valor Acrescentado Bruto (VAB, que diz respeito à riqueza criada pelas vendas subtraída dos custos intermédios) de cada empresa em estudo e dividindo-o pela soma do emprego gerado. As contas foram feitas com paridade no poder de compra (PPC).

Ora, a produtividade nacional ascende a 174,7 mil euros por trabalhador (em 2024), pelo que fica na 10ª posição entre 26. Uma análise à produtividade nas grandes transformadoras dos 27 Estados-membros da UE põe Portugal na 5ª posição, nos 160,8 mil euros (com PPC).

No que respeita à escala, porém, Portugal fica na 20ª posição. Algo que resulta de “entraves” que criam “um problema”, diz João Duarte, doutorado em Economia e um dos responsáveis pelo estudo. Neste contexto, as empresas têm maior dificuldade em crescer, pelo que as grandes empresas têm pouco peso no tecido empresarial, que se torna demasiado extenso em microempresas.

"Não temos salários menores [do que as maiores economias europeias] porque as empresas em Portugal dão uma menor percentagem do VAB aos trabalhadores, (...) é porque o VAB é maior [nas mesmas economias do que em Portugal]", acrescenta, assinalando que a dita percentagem é semelhante.

"Operamos a uma escala menor e, portanto, temos menores salários", acrescenta Pedro Brinca.

De acordo com Armandino Monteiro, o objetivo da CIP passa por "mudar mentalidades e passar a ideia de que, em conjunto, somos mais eficientes", sublinha. Neste capítulo, os "interesses político-eleitorais não contribuem para a economia", reflete, lembrando a queda, na Assembleia da República, da reforma laboral, que continha 138 medidas consensualizadas entre Governo e concertação social.

O próprio alerta ainda para o "dilema do funcionário 250", sublinhando que o imposto de derrama sobre o IRC forma um desincentivo a que as PMEs ganhem escala e se tornem grandes empresas (a partir dos 250 trabalhadores).