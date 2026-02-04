EntreCampos vai trazer habitação e escritórios para o centro de Lisboa. Valorização supera mil milhões

A apresentação global aconteceu esta quarta-feira, 4, diante de empresários do setor imobiliário. À cabeça está a Fidelidade Property SA, que está integrada no Grupo Fidelidade, sendo responsável pelos investimentos imobiliários da seguradora e pela gestão dos ativos imobiliários de diversas empresas.

Sete edifícios serão de escritórios, um dos quais (com 40 mil metros quadrados) será ocupado em 70% pela sede da Fidelidade, ao passo que os restantes 30% estão já atribuídos a outra empresa, cujo nome não pode ser revelado por motivos de confidencialidade. Outros dois vão formar a futura sede do Banco de Portugal.

Em termos residenciais, o projeto oferece três edifícios (dois deles com 9 andares, o restante com 16 andares) e um total de 249 apartamentos.

A esta vertente, soma-se o retalho, que vai estar distribuído por seis edifícios. Deverá contar com, pelo menos, 55 lojas e uma área total de 20 mil metros quadrados. Simultaneamente, vão ser criados dois mil lugares de estacionamento público e privado.