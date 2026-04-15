Entregas da Stellantis sobem 12% no primeiro trimestre

A Stellantis entregou 1,36 milhões de veículos no primeiro trimestre do ano, uma subida de 12% em relação ao período homólogo, disse esta quarta-feira, 15, o grupo que teve subidas em todas as geografias.

No total, são mais 144 mil unidades que nos primeiros três meses do ano passado, disse hoje a Stellantis, que vai divulgar os resultados do trimestre em 30 de abril.

A América do Norte teve a maior subida em termos percentuais, com mais 17% de entregas, para 379 mil veículos, enquanto a Europa alargada teve a maior subida nominal (mais 69 mil ou 12%, para 637 mil automóveis).

Na região Ásia-Pacífico, as entregas cresceram 15%, para 15 mil, no Médio Oriente e África 11% para 111 mil unidades e na América do Sul avançaram 4%, para 219 mil veículos.

Na América do Norte, a subida foi impulsionada pelo crescimento dos Ram 1500 e dos renovados Jeep Grand Wagoneer e Cherokee, enquanto na Europa, os lançamentos de novos modelos de Fiat, Opel e Citroen beneficiaram as vendas.

Na Europa, destaca-se ainda o contributo da Leapmotor, que a Stellantis distribui fora da China, que representou 27.000 unidades, contra cerca de 5.000 um ano antes.

Os dados hoje divulgados surgem no dia seguinte à assembleia geral de acionistas do grupo, que aprovou a reeleição por dois anos de John Elkann como ‘chairman’ e de Robert Peugeot e Henri de Castries como diretores não-executivos – bem como a adição de Juergen Esser nesta condição.

No encontro, o relatório de remunerações também foi aprovado, tendo recebido a aprovação de 93,17% dos votos.

O grupo automóvel Stellantis resultou da fusão das antigas Fiat-Chrysler e PSA, agrupando 14 marcas, incluindo Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep.