Entregas fora de casa da CTT Express crescem 64% em Portugal e Espanha

A CTT Express registou um aumento homólogo de 64% nas entregas fora de casa realizadas em Portugal e Espanha durante o primeiro semestre do ano, anunciou esta sexta-feira a empresa.

Entre janeiro e junho, a marca ibérica de logística de comércio eletrónico do grupo CTT fez mais de 4,8 milhões de envios para pontos de recolha e cacifos, refletindo "a rápida expansão deste modelo de entrega", segundo um comunicado da empresa.

O aumento no mercado nacional foi de 17%, ao passo que em Espanha as entregas fora de casa cresceram 142% face ao mesmo período de 2025.

A CTTexpress tem uma rede de mais de 20 mil pontos de recolha na Península Ibérica e diz que continua a apostar no seu reforço para posicionar-se num mercado "onde a conveniência, a proximidade e a experiência do utilizador são cada vez mais decisivas".

De acordo com a empresa, as opções fora do domicílio - como pontos de recolha, cacifos ou entrega no local de trabalho - estão a ganhar peso porque permitem aos utilizadores escolher quando e onde recebem ou enviam as suas encomendas.

"A rede de pontos de recolha e cacifos deixou de ser uma alternativa e passou a ser uma infraestrutura crítica do e-commerce. Sem capilaridade e densidade de rede, não é possível responder à escala atual do mercado nem às expectativas de conveniência dos consumidores", avançou Alfonso Pastor, diretor de produto da CTTexpress citado no mesmo comunicado.