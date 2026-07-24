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Entregas fora de casa da CTT Express crescem 64% em Portugal e Espanha

Entre janeiro e junho, a marca ibérica de logística de comércio eletrónico do grupo CTT fez mais de 4,8 milhões de envios para pontos de recolha e cacifos.
Entregas fora de casa da CTT Express crescem 64% em Portugal e Espanha
Foto: Global Imagens
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A CTT Express registou um aumento homólogo de 64% nas entregas fora de casa realizadas em Portugal e Espanha durante o primeiro semestre do ano, anunciou esta sexta-feira a empresa.

Entre janeiro e junho, a marca ibérica de logística de comércio eletrónico do grupo CTT fez mais de 4,8 milhões de envios para pontos de recolha e cacifos, refletindo "a rápida expansão deste modelo de entrega", segundo um comunicado da empresa.

O aumento no mercado nacional foi de 17%, ao passo que em Espanha as entregas fora de casa cresceram 142% face ao mesmo período de 2025.

A CTTexpress tem uma rede de mais de 20 mil pontos de recolha na Península Ibérica e diz que continua a apostar no seu reforço para posicionar-se num mercado "onde a conveniência, a proximidade e a experiência do utilizador são cada vez mais decisivas".

De acordo com a empresa, as opções fora do domicílio - como pontos de recolha, cacifos ou entrega no local de trabalho - estão a ganhar peso porque permitem aos utilizadores escolher quando e onde recebem ou enviam as suas encomendas.

"A rede de pontos de recolha e cacifos deixou de ser uma alternativa e passou a ser uma infraestrutura crítica do e-commerce. Sem capilaridade e densidade de rede, não é possível responder à escala atual do mercado nem às expectativas de conveniência dos consumidores", avançou Alfonso Pastor, diretor de produto da CTTexpress citado no mesmo comunicado.

Entregas fora de casa da CTT Express crescem 64% em Portugal e Espanha
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