A publicação de documentos que envolvem Jeffrey Epstein e oligarcas russos está a levar o mercado a castigar o Deutsche Bank. Em causa está uma perda de cerca de 4,3 mil milhões de euros em capitalização de mercado desde terça-feira.

A sessão de segunda-feira terminou com as ações do banco alemão negociadas em 32,915 euros, depois do máximo histórico atingido em setembro, acima dos 35 euros. Ora, os títulos caíram 6% na terça-feira - a maior descida em mais de um ano. Pelas 12 horas desta quarta-feira, 18 de novembro, estão a recuar mais de 1%, até aos 30,60 euros.

No total, a capitalização caiu cerca de 7% em um dia e meio, o que significa algo como 4,3 mil milhões de euros, para 56,83 mil milhões, ao momento.

Na origem está a divulgação de 15 milhões de ficheiros que permitem levantar o véu sobre decisões impróprias, tomadas pelos responsáveis do banco desde o início da década de 2010. Muitas delas foram escondidas dos acionistas, contra as regras. É resultado de uma investigação conjunta do Financial Times, New York Times e Der Spiegel, que revelam investigações internas e emails, por exemplo.

Entre os dados agora conhecidos, fica a saber-se que o Deutsche Bank processou 582 milhões de dólares em transferências ligadas ao escândalo de Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais contra menores. Dizem respeito a pagamentos a mulheres e outras práticas, sendo que o valor é muito superior ao que se pensava saber (250 milhões de dólares).

Outros documentos revelam que o banco procurou estreitar laços com oligarcas russos, no período posterior à anexação da Crimeia, em 2014. Revelam ainda transações entre empresas de Donald Trump e entidades ligadas a redes de branqueamento de capitais na Rússia e no Azerbaijão.