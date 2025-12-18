Era alerta que procura de casa por jovens sobe com incentivos e pressiona mercado

A Era Portugal revelou que as medidas governamentais dirigidas a compradores até 35 anos, implementadas em maio de 2024, impulsionaram significativamente a procura por habitação e agravaram a tensão sobre a oferta. Entre 2023 e 2025, as aquisições por esta faixa etária subiram 59%, com um salto de 28,4% em 2024 e um crescimento adicional de 23,9% em 2025.O pacote de maio de 2024 passou por isenções de IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) e Imposto do Selo (IS) e pela introdução de uma garantia pública para compradores até 35 anos. A Era refere que, logo após a implementação, houve um acréscimo de 233 compradores qualificados — o maior aumento absoluto entre todas as idades —, elevando os números para 760 em 2023, 976 em 2024 e 1 209 em 2025.A organização aponta que este aumento de procura ocorreu num contexto de oferta limitada, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e em regiões turísticas, e com taxas de juro estabilizadas. Esse desequilíbrio tem pressionado o preço médio dos imóveis e acentuado a tensão no mercado residencial.Rui Torgal, CEO da Era Portugal, sublinha que "as medidas de apoio aos jovens não só aumentaram o interesse deste segmento, como também reduziram parte das barreiras associadas ao esforço financeiro". Contudo, e de acordo com o administrador, "o aumento da pressão sobre a oferta volta a deixar bem claro a urgência de agilizar processos e promover mais construção em Portugal"..ERA Portugal aumenta faturação em 10% para mais de 92 milhões de euros